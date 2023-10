Teleport Jumper è un puzzle platform 2D creato da Robert Alvarez. Usa un teletrasporto a corto raggio per aggirare gli ostacoli e raggiungere l'uscita in ogni livello. Usa la chiave del teletrasporto per aprire una nuova scatola in cui puoi controllare dove rinascerai. Stabilisci esattamente dove ti teletrasporterai e scegli attentamente i tuoi passi per completare il livello attraverso il portale. Non dimenticare di condividere Teleport Jumper con i tuoi amici! Sposta - WASD o tasti freccia Teleport - X, J o Spazio Annulla teletrasporto - C o KReset - RBack - Esc o B Teleport Jumper è creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi su Poki: Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

