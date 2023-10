Hop Warp è un gioco di riflessione in cui attraversi gli ostacoli e raccogli le stelle per completare il livello. Hai il potere di teletrasportarti ovunque nel gioco, ma puoi usare il tuo potere solo un numero limitato di volte. Per vincere questo gioco, devi pensare alle tue mosse prima di agire e raccogliere tutte le stelle sparse per il livello. Non preoccuparti se rimani bloccato: puoi sempre utilizzare un suggerimento per mostrarti l'ordine delle stelle da raccogliere. Ci sono molti livelli divertenti e puzzle progettati in modo intelligente che ti faranno grattare la testa. Presta attenzione alle aree rosse in cui non puoi usare il tuo potere! Riuscirai a finire tutti i livelli di Hop Warp? Hop Warp è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Puoi giocare a Hop Warp gratuitamente su Poki. Hop Warp può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

