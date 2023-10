Dark Light Swap è un gioco puzzle platform sulla manipolazione dello spazio negativo. Devi guidare due personaggi cubici chiamati "Luce" e "Oscurità" e aiutarli a raggiungere il portale di uscita attraverso livelli labirintici pieni di ostacoli. La luce può spingere i muri chiari mentre l’oscurità può spingere quelli scuri. Passa da un personaggio all'altro, pianifica attentamente le tue mosse e assicurati che entrambi i personaggi attraversino il loro portale. E non dimenticare: puoi spingere il muro solo se dietro c'è spazio per spingerlo! Quanti livelli riuscirai a superare in questo puzzle game brillante e intelligente? Condividi Dark Light Swap con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi! Dark Light Swap è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dark Light Swap. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.