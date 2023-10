Ledge Throw è un puzzle game in cui crei piattaforme temporanee su cui salire e completi puzzle di piattaforma in modi creativi. Prima di tutto, usa i tasti WASD o le frecce per correre e saltare. Premendo X verrà lanciata una piattaforma simile a un boomerang su cui potrai stare in piedi. Tuttavia, la creazione di un'altra piattaforma distrugge quella creata in precedenza, anche se al momento ti trovi su di essa! Quindi fai attenzione e pensa alle tue mosse prima di lanciarti nel pericolo. E non preoccuparti se rimani bloccato: puoi sempre usare un suggerimento per mostrarti l'ordine delle mosse. Ci sono 24 livelli divertenti e puzzle sapientemente progettati per farti grattare la testa! Ledge Throw è creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Puoi giocare a Ledge Throw gratuitamente su Poki. Ledge Throw può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

