One Button Bounce è un puzzle game in cui controlli un personaggio che corre costantemente avanti e indietro su una piattaforma. Incapace di fermarti, il tuo compito è cronometrare i salti del personaggio in modo che la tua maledizione si trasformi in un modo per risolvere il puzzle. Usa la W, la barra spaziatrice o la freccia su per saltare e rimbalzare sui muri. Salta da una piattaforma all'altra fino ad arrivare al portale che ti porterà a quella successiva. Ci sono molti ostacoli creativi che ostacolano il portale, quindi scoprirai molti enigmi sorprendenti e soddisfacenti da risolvere. Non preoccuparti se rimani bloccato: puoi sempre usare un suggerimento per mostrarti come superare il livello. Usa la W, la barra spaziatrice o la freccia su per saltare e rimbalzare sui muri. Salta da una piattaforma all'altra finché non raggiungi il portale che ti porterà a quella successiva. One Button Bounce è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Puoi giocare a One Button Bounce gratuitamente su Poki. One Button Bounce può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

