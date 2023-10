One More Line è un gioco arcade casual in cui vedi quanto può crescere la tua linea! Creato da SMG Studios, questo avvincente gioco con un solo pulsante metterà alla prova le tue abilità e il tuo tempismo. Gioca a One More Line su Poki e scopri quanto può essere folle la tua linea. Tieni la barra spaziatrice al momento giusto per far oscillare la linea da un punto all'altro. Corri sui lati però e la tua linea è finita! Apparentemente semplice, ma incredibilmente impegnativo, prova One More Line su Poki oggi. Controlli: Spazio - Tieni premuto per oscillare Informazioni sul creatore: One More Line è il terzo capitolo della serie One More di SMG Studios, con sede a Melbourne, Australia. La serie è composta anche da One More Dash e One More Bounce. Sono anche i creatori di Super One More Jump, Thumb Drift e altro ancora.

