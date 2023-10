Tap Tricks è un gioco di pattinaggio arcade sviluppato da Gesinimo Games. Mantieni il salto e rilascialo al momento giusto per lanciare acrobazie e figure! Lascia che il flusso del gioco prenda il sopravvento in questa esplosiva avventura sullo skateboard. Vai avanti e dimostra la potenza del tuo skate! Tieni premuto e tocca lo schermo per attivare le azioni. Tap Tricks è stato creato da Gesinimo Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tap Tricks. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.