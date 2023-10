Strings è un puzzle game in cui il tuo obiettivo è illuminare la forma visualizzata creando una catena di stringhe senza interruzioni. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinalo sulle linee grigie per illuminarle. Ricorda che non puoi superare una linea due volte a meno che la tappa non lo indichi. Rimarrai stupito da quanto velocemente passa il tempo quando giochi a questo gioco. Strings è uno dei puzzle game più rilassanti e visivamente piacevoli a cui abbiamo giocato di recente. Vai avanti e provalo! Collega i nodi: (tieni premuto e trascina) ButtonStrings del mouse sinistro è stato creato da Deer Cat Games. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Tunnel Rush, Super Speeder e Wave Rider su Poki

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Strings. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.