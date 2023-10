Lines to Fill è un gioco di riflessione in cui disegni linee per completare la forma del puzzle data. Trascina semplicemente uno dei blocchi colorati utilizzando il dito o il pulsante sinistro del mouse e assicurati che non rimangano spazi vuoti. Dato che il gioco non ha limiti di tempo e non c'è modo di perdere, puoi goderti questa esperienza senza stress completa di centinaia di livelli unici sul tuo computer o dispositivo mobile. Riesci a ritagliarti un po' di tempo e finire ogni livello? Riempi le forme: trascina uno dei blocchi colorati utilizzando il dito o il pulsante sinistro del mouse. Linee da riempire è stato creato da KEK Games. Hanno altri giochi puzzle su Poki: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR e UnpuzzleXLines to Fill è giocabile sia sul desktop che sul cellulare gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

