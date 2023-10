Shape Fold Animals è un puzzle game in cui ogni pezzo è collegato e interagisce fisicamente tra loro. I controlli consistono semplicemente nel trascinare le forme dove devono essere per rivelare l'oggetto completo. Sposta i singoli pezzi del puzzle per trovare il punto perfetto utilizzando il cursore del mouse o il dito. Completa il puzzle per rivelare e ammirare le immagini di animali carini e maestosi. Shape Fold Animals è una versione unica del classico genere dei puzzle che crea molti puzzle strani e interessanti. Potrebbero anche esserci animali famosi che riconoscerai dai meme di Internet. Vai avanti e goditi le immagini rilassanti della natura mentre concedi al tuo cervello un esercizio rilassante! Trascina il cursore del mouse o il dito per assemblare i pezzi del puzzle. Shape Fold Animals è creato da Bikas, un team di sviluppatori di giochi con sede in Lituania. Gioca agli altri giochi di pensiero su Poki: Shape Fold, Shape Fold Nature e Adventure Drivers. Shape Fold Animals è giocabile gratuitamente su Poki. Shape Fold Animals è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

