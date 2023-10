Jigsaw Surprise è un puzzle game creato da TapLab Games. Trascina i pezzi del puzzle e posizionali nei punti appropriati per svelare una bellissima scena. Puoi scegliere una delle tre modalità di difficoltà per modellare il gioco a tuo piacimento. Esistono diverse modalità di gioco, incluso un puzzle quotidiano la cui immagine cambia quotidianamente. Esplora paesi e città che non hai mai visto prima, intraprendi viaggi colorati e conosci altre culture. Non dimenticare di condividere il gioco con i tuoi amici e mostrarvi a vicenda tutti i puzzle che avete completato. Usa il dito o il cursore per trascinare i pezzi del puzzle. Jigsaw Surprise è stato creato da TapLab Games. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Mahjong Sweet Connection, Mosaic Puzzle Art, Sweet World e Klondike Solitaire

