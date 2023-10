UnpuzzleX è un gioco di pensiero creato da Kek Games. Il tuo obiettivo è rimuovere tutti i pezzi del puzzle finché la tela non sarà vuota. Fare clic e trascinare un pezzo per allontanarlo e rimuoverlo dal puzzle. Puoi tirare un pezzo solo se non c'è nessun altro pezzo che blocca la strada. Ci sono 17 pezzi di puzzle unici, oltre 35 livelli, due modalità di gioco (classica e veloce) e innumerevoli modi per risolvere questi rilassanti enigmi. Pezzo per pezzo, UnpuzzleX ti aiuta a trovare la pace interiore! Fai clic e trascina un pezzo per allontanarlo e rimuoverlo dal puzzle. Puoi tirare un pezzo solo se non c'è nessun altro pezzo che blocca la strada. Rimuovi tutti i pezzi per risolvere il puzzle.UnpuzzleX è stato creato da Kek Games. Gioca all'altro puzzle game antistress su Poki: Rhomb

Sito web:poki.com

