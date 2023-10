UnpuzzleR è un puzzle game creato da Kek Games. Il tuo obiettivo è rimuovere tutti i pezzi del puzzle finché la tela non sarà completamente vuota. Fare clic e trascinare un pezzo per allontanarlo e rimuoverlo dal puzzle. Poiché non c'è modo di rimanere bloccati, questo è uno dei migliori giochi rilassanti in cui puoi dedicare un po' di tempo. I tuoi progressi vengono salvati dopo ogni mossa riuscita, così puoi semplicemente rilassarti e goderti questa esperienza rilassante senza preoccuparti della soluzione. Prenditi una pausa quando vuoi e torna più tardi per continuare dallo stesso posto. C'è sempre un passaggio successivo e, se non riesci a trovarlo, usa un suggerimento o addirittura salta il livello. Riuscirai a risolvere tutti i rilassanti enigmi di UnpuzzleR? Tieni premuto e trascina un pezzo per allontanarlo e rimuoverlo dal puzzle. Puoi tirare un pezzo solo se non c'è nessun altro pezzo che blocca la strada. Rimuovi ogni pezzo per risolvere il puzzle! UnpuzzleR è stato creato da Kek Games. Gioca agli altri puzzle game rilassanti su Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle e Rhomb

Sito web:poki.com

