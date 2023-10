Mahjong Firefly è un puzzle game creato da TapLab Games. Cerca le tessere corrispondenti sul tabellone per rimuoverle. Una volta abbinate tutte le tessere, puoi passare al livello successivo. Avrai solo un tempo limitato per svuotare il tabellone durante ogni livello incantevole. Collega insieme le tessere e scopri se puoi ottenere un punteggio elevato mentre giochi a questo gioco di Mahjong! Quanto velocemente riesci ad abbinare tutte le tessere in Mahjong Firefly? Abbina e rimuovi tessere: pulsante sinistro del mouseMahjong Firefly è stato creato da TapLab Games. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Mahjong Sweet Connection, Mosaic Puzzle Art, Sweet World e Klondike Solitaire

poki.com

