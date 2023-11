King of Mahjong è un puzzle game che porta la classica esperienza del Mahjong a un livello completamente nuovo. Il tuo obiettivo è collegare due tessere identiche utilizzando tre o meno linee rette. Questa volta ti divertirai con un'avventura Mahjong migliorata con un'ampia varietà di bellissime tessere, tra cui farfalle, gemme, frutti e adorabili animali! Ma non è tutto: questo gioco offre molteplici modalità avvincenti per mettere alla prova le tue abilità di risoluzione dei puzzle. Sblocca la modalità Maratona per un gioco senza fine, competi con gli altri in modalità PVP o goditi qualcosa di nuovo ogni giorno in modalità Calendario! Per ottenere un punteggio elevato, prova ad abbinare le tessere più distanti per guadagnare più stelle. Divertiti con King of Mahjong!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a King of Mahjong. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.