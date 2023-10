Onet Master è il seguito del popolare gioco di puzzle Onet Paradise. Trova due tessere identiche e collegale con tre o meno linee rette! Il collegamento delle tessere apre nuove opzioni per completare ulteriormente il livello. Prova a superare tutti i nuovi livelli. Rimasto bloccato? Puoi utilizzare un suggerimento nella parte superiore della pagina per iniziare di nuovo. Diventerai il vero Onet Master? Trova due tessere identiche che possono essere collegate da tre o meno linee rette facendo clic sulle tessere chi. Onet Master è stato creato da PotatoJam. Gioca agli altri giochi puzzle su Poki: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0

Sito web:poki.com

