Sweet World è un gioco di abbinamento creato da TapLabGames. Preparati per un dolce viaggio che si svolge in una magica terra di caramelle! Trova due caramelle identiche che possono essere collegate da tre o meno linee rette. Il collegamento delle tessere apre nuove opzioni per completare ulteriormente il livello. Tanti enigmi emozionanti e stimolanti ti aspettano in Sweet World. Assicurati di condividere il gioco con i tuoi amici e confrontare i tuoi punteggi più alti! Fai clic o tocca un oggetto per selezionarlo/prenderlo. Se l'oggetto è mobile, tieni premuto e trascina il mouse o il dito. Sweet World è stato creato da TapLabGames. Questo è il loro primo gioco su Poki!

