Fatti strada attraverso più di 7000 livelli di divertimento con nuove avventure ad ogni turno! Risolvi enigmi impegnativi per avanzare sempre più vicino al Monte Boom e scoprire i segreti che si celano al suo interno. Prova i giochi match 3 come mai prima d'ora: traccia linee sugli oggetti corrispondenti per creare enormi combo e sbloccare tantissime ricompense divertenti! Colleziona oltre 50 simpatici personaggi, tutti con i propri poteri speciali! Fai evolvere i tuoi personaggi man mano che avanzi in ogni sfida. Costruisci una squadra di adorabili creature e fatti strada attraverso divertenti enigmi mentre scopri il magico mondo di Minutia! Trame incredibili e avventure divertenti ti aspettano nel delizioso e originale gioco BEST FIENDS!

Sito web:apps.facebook.com

