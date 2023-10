Life: The Game su Poki è il modo migliore per vivere un intero viaggio, dalla nascita alla morte, in forma di gioco! Dalle date di studio alle date effettive, gioca a Life: The Game e scopri se la tua vita è deliziosa o disastrosa. Questo gioco Life presenta diversi minigiochi per ogni fase della tua vita. A partire dal 2020, ci sono quattro nuovi divertenti mini giochi: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles e Rainbow Melody. Puoi giocare a Life: The Game gratuitamente, ma le tue decisioni sbagliate potrebbero costarti la sopravvivenza nel gioco! Unisciti a migliaia di giocatori online di Life: The Game e attraversa tantissimi minigiochi divertenti! Usa il mouse per muoverti. Fare clic con il tasto sinistro per interagire.Life The Game è stato creato da Ohmaigawd. Sono anche i creatori del seguito del gioco, Afterlife: The Game.

