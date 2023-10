Gioca sul sicuro, stai al sicuro! Questa versione di Life the Game è stata creata per informare i giocatori su alcune delle cose che possiamo fare per rimanere al sicuro durante questi tempi difficili. Prova a completare le tre nuove fasi e ottieni alcuni spunti su come rimanere al sicuro. Per maggiori informazioni per favore visita CHI. Livello 1 - Distanziamento sociale: fai clic o tocca lo schermo per cambiare direzione e mantenere la distanza dagli altri. Livello 2 - Lavarsi le mani: fai clic o tocca il sapone e spostalo sulle mani finché non sono completamente coperte di sapone. Livello 3 - Febbre : Trascina il mouse/il dito di scorrimento per rimuovere il sudore. Life The Game - Stay Safe è stato creato da Ohmaigawd. Sono anche i creatori del seguito del gioco, Aldilà: il gioco.

Sito web:poki.com

