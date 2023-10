Goose Game è una versione del classico gioco da tavolo, in cui i giocatori devono lanciare un dado per muovere i propri personaggi e raggiungere la casella finale prima degli altri. Divertiti online con questo vecchio gioco famoso in tutto il mondo e gioca con la tua famiglia e i tuoi amici (fino a 6 persone!) o contro la macchina. Lancia i dadi, usa i quadrati bonus, evita le trappole e raggiungi il quadrato finale prima degli altri! Seleziona un personaggio e lancia i dadi durante il tuo turno per avanzare sul tabellone. Lancia i dadi: fai clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona Goose Game è stato creato da Codethislab.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Goose Game. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.