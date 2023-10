Bubble Shooter Heroes è un gioco da tavolo e un gioco sparabolle in uno! Lancia i dadi e raggiungi le diverse destinazioni contrassegnate sul tabellone, qui puoi giocare al gioco sparabolle, aprire uno scrigno e altro ancora. Salva tutti gli animali e passa a quello successivo. Ma fai attenzione, se salti una destinazione, assicurati di proseguire fino a raggiungerla di nuovo. Dopo aver salvato tutti gli animali, ottieni una chiave per continuare verso la mappa successiva. E non solo gli animali devono essere salvati, anche i draghi! All'inizio puoi scegliere un personaggio e ci sono più risultati da collezionare lungo il percorso! Riuscirai a salvare tutti gli animali e completare Bubble Shooter Heroes? Bubble Shooter Heroes è stato creato da Rabbit Mountain. Sono conosciuti per Aqua Thrills e Roller Coaster Builder 2. Entrambi giocabili su Poki!

