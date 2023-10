Roller Coaster Builder 2 è un gioco in cui costruisci le tue montagne russe e le condividi con gli altri! Roller Coaster Builder 2 è stato creato da Rabbit Mountain ed è il secondo capitolo della serie Roller Coaster Builder. Crea le montagne russe più belle da condividere con il resto del mondo! Costruisci loop, cavatappi o crea la tua traccia personalizzata. Costruisci le tue montagne russe tra le montagne, lo skyline di una grande città o tra le piramidi egiziane! Aggiungi vita selvaggia, ambienti distruttibili, dinosauri e molto altro per completare il tuo livello e metterlo online. E non dimenticare di cavalcarlo, ovviamente! Controlli: Mouse: fai clic per creare Informazioni sul creatore: Roller Coaster Builder 2 è stato creato da Rabbit Mountain, con sede in Bulgaria. Sono specializzati in VR, inclusi titoli come Jurassic VR e VR Abyss: Sharks Sea Worlds.

