Aqua Thrills: Water Slide Park (noto anche come aquathrills.io) è un emozionante gioco di corse su tubi creato da Rabbit Mountain. Sfreccia lungo gli scivoli tortuosi per essere il primo a scendere! Sfida altri piloti per arrivare in testa. Sblocca nuovi parchi e scivoli mentre procedi! Hai quello che serve per essere il miglior pilota del parco? Prova lo scivolo in Aqua Thrills: Water Slide Park! Controlli: Frecce sinistra/destra: vai a sinistra/destra Spazio: distruggi gli avversari Informazioni sul creatore: Aqua Thrills: Water Slide Park è stato creato da Rabbit Mountain con sede in Bulgaria.

Sito web:poki.com

