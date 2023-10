Color Crash è un gioco di auto colorato creato da KasSanity in cui devi schiantarti contro ostacoli dello stesso colore per passare da un livello all'altro! In Color Crash guiderai la tua auto lungo la strada incontrando ostacoli colorati. Fai attenzione, perché la tua macchina cambierà colore mentre procedi! Prendi un aumento di velocità per eliminare gli ostacoli dalla tua strada e avanzare velocemente. Gioca gratuitamente a Color Crash su Poki nel tuo browser su desktop! Controlli: Frecce sinistra/destra: spostati a sinistra/destra Informazioni sul creatore: Color Crash è creato da KasSanity, con sede in Canada. Sono anche i creatori di Color Car, Spin Escape, Dashy Square e altro ancora!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Color Crash. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.