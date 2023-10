L'anno è il 4025 e solo gli Eggbot possono salvare il mondo dai non morti! Prendi la tua attrezzatura e preparati a combattere le ondate di zombi che vogliono distruggerti. Raccogli le armi e salva i tuoi compagni Eggbot lungo la strada! Controlli: W – Salta A – Spostati a sinistra D – Vai a destra E - Usa l'arma R - Ricarica F – Lancia una granata Q – Cambia arma Pulsante sinistro del mouse: fai clic per sparare Informazioni sul creatore: Eggbot vs Zombies è stato creato da Eggy Games. Sono anche i creatori di Eggy's Big Adventure.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Eggbot vs Zombies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.