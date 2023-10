Dal creatore di Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero e altri ancora arriva Fortz, il gioco per due giocatori in cui devi distruggere la base del tuo avversario. Usa la tua torretta, il tuo ingegno e una selezione di armi stravaganti per abbattere il tuo nemico! Gioca gratuitamente a Fortz con un secondo giocatore sullo stesso computer per la massima ilarità. Questa versione online di Fortz offre un editor di livelli completo per carneficine personalizzate, oltre a una serie di livelli predefiniti in cui tu e i tuoi amici potrete distruggervi a vicenda! È ora di regolare i conti: gioca a Fortz su Poki per porre fine a qualsiasi discussione tra te e un amico! Controlli: Giocatore 1: W, A, D – Movimento (terra) W, S – Mira (torretta) D – Spara S - Posiziona il blocco (terra) Giocatore 2: Tasti freccia su, sinistra, destra - Sposta (terra) Tasti freccia su, giù - Mira (torretta) Tasto freccia sinistra: spara Tasto freccia giù: posiziona il blocco (terra) Suggerimenti e trucchi: - Non dimenticare di ricaricare regolarmente la torretta: non sparerà se è vuota! - Controlla la funzione di selezione del livello per disposizioni di blocchi più interessanti. Informazioni sul creatore: Fortz è offerto da Colin Lane Games, con sede a Stoccolma, Svezia. Colin Lane è una società di sviluppo individuale che ha anche creato i grandi successi Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom e Golf Zero.

