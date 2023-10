Freeway Fury è un gioco arcade salta-auto creato da Serius Games. In questo gioco ricco di azione ti trovi nel bel mezzo di Carmageddon. Guida velocemente e furiosamente, confondi il traffico in arrivo, colpisci altre auto e salta tra le auto per guadagnare punti. Puoi formare catene per eseguire acrobazie con stile e massimizzare i tuoi punti. Assicurati di non danneggiare troppo la tua auto, altrimenti morirai nell'esplosione. Hai un numero limitato di vite, quindi fai attenzione in questa caotica giungla di cemento. Riesci a finire Freeway Fury in tempo record? Sterza - tasti freccia A/D o sinistra/destra Nitro - tasto freccia W o su Sali sul tetto - tasto freccia S o giù Salta su un'altra macchina - tasti freccia A/D o sinistra/destra (mentre sul tetto) Sali sulla nuova macchina: tasto freccia S o Giù (dopo aver saltato su un'altra macchina) Freeway Fury è stato creato da Serius Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: G-Switch, G-Switch 2 e G-Switch 3.

