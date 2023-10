Dunkers è un gioco di basket basato sulla fisica creato da Colin Lane Games. Oscilla le braccia, salta e segna in Dunkers! Questo gioco di basket arcade presenta modalità Carriera e 2 giocatori. Inizierai come Pinko. Raccogli la palla e usala per rimbalzare verso l'alto. Segna canestri con Froggo, Timmy e Nerdo!Dunkers è stato creato da Colin Lane Games, uno studio individuale con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono il sequel di Dunkers, dunkers-2, Wrassling, il platform arcade Temple of Boom, il gioco multiplayer di difesa della torre Fortz e il gioco sportivo Golf Zero.

poki.com

