Sei tu la prossima stella del golf? In questo avventuroso gioco di golf salterai, scivolerai e nuoterai per avere la giusta angolazione per i tuoi colpi. Fai un buco in uno e fai scoppiare il palloncino per vincere una medaglia d'oro. Ma fa attenzione! Hai solo tre colpi, quindi spendili saggiamente. Controlli: Tasti freccia: corri e salta X - Angola e colpisci la palla Tasto Su: annulla gli scatti Informazioni sul creatore: Golf Zero è creato da Colin Lane Games, uno studio individuale con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono i successi di b-ball Dunkers e dunkers-2, il divertente wrestler Wrassling, il gioco multiplayer di difesa della torre Fortz e il platform arcade Temple of Boom.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Golf Zero. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.