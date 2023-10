Pensi di avere quello che serve per fare un buco in uno? Non sarà così facile come pensi in Cheap Golf, un puzzle game retrò con tantissimi livelli da esplorare. Susan, la tua host bot AI, ti porterà da un livello all'altro man mano che i puzzle diventano progressivamente più difficili! Mouse: fai clic e trascina per sparare Presta attenzione al par di ogni buca! L'angolo è tutto! Prenditi del tempo per inclinare i tuoi tiri in modo da completare il livello nel minor numero di "swing" possibile. Cheap Golf è creato da Pixeljam che crea giochi in stile a bassa risoluzione dal 2005. Sono anche i creatori del famoso Dino Run.

poki.com

