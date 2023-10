Golfparty.io è un gioco di minigolf multiplayer online in cui gareggi con gli altri giocatori per vedere chi riesce ad affondare per primo la palla! Il tuo obiettivo è semplicemente far rotolare la pallina attraverso varie trappole, dirupi, aggeggi e molti altri ostacoli nella buca che attende alla fine del livello. Ti verrà assegnato un punteggio in base al numero di tiri effettuati e alla tua agilità. Cerca di mirare con attenzione e di effettuare il minor numero di putt possibile. Tieni premuto il dito o il mouse per iniziare a mirare. Puoi trascinare indietro per impostare l'intensità dei colpi e mirare a sinistra o a destra per cambiare direzione. Rilascia per sparare! Invita i tuoi amici e giocate uno contro l'altro per vedere chi è il miglior golfista! Tieni premuto il dito o il mouse per iniziare a mirare. Puoi trascinare indietro per impostare l'intensità dei colpi e mirare a sinistra o a destra per cambiare direzione. Rilascia per sparare! Golfparty.io è stato creato da Milkshake Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Golfparty.io gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Golfparty.io sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

