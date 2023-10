Monkey Kick è un gioco di abilità creato da Totebo. Aiuta una scimmia a calciare il suo amico il più lontano possibile senza mai perdere lo slancio. Calcia la scimmia il più in alto possibile e tieni premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse per scendere e guadagnare slancio. È necessario scendere esattamente quando la pendenza è inclinata verso il basso. La scimmia andrà in crash se non premi il pulsante al momento giusto. Vai avanti e inizia a calciare per vedere quanto in alto possono raggiungere il tuo punteggio e il tuo amico scimmia. "Le scimmie vedono le scimmie fanno"? No, la vera frase è "La scimmia vede, la scimmia calcia"! Calcia la scimmia al momento giusto e tieni premuto il dito o la barra spaziatrice per scendere e guadagnare slancio. Devi toccare il suolo proprio quando la pendenza scende. Calcio o discesa: tieni premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse. Monkey Kick è stato creato da Totebo. Gioca all'altro gioco di abilità su Poki: Zomball

