Lancialo più in alto! è un gioco di abilità creato da Sakkat Studios. Sei una persona normale che si esercita nel lancio del pallone da basket in questo gioco, ma le cose prenderanno una svolta straordinaria con i miglioramenti alla tua potenza e velocità. Lancia la palla al momento giusto per lanciarla più in alto possibile e guadagnare soldi per questo. Usa i soldi che hai guadagnato per migliorare il tuo gioco e aumentare il tuo potere. Presto la tua palla raggiungerà l'atmosfera e persino lo spazio! La gente dice che il cielo è il limite, ma quelle persone ovviamente non hanno giocato a Throw It Higher! Premi il pulsante di lancio per lanciare la palla da basket in aria. Quando cade di nuovo, premi il pulsante di lancio al momento giusto per lanciare di nuovo la palla con tutta la forza. Lancia: tocca / pulsante sinistro del mouse / barra spaziatrice Lanciala più in alto! è stato creato da Sakkat Studio. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: indecent-escape, Sweet Run e Ground Digger

