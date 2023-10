Pick Up Associations è un gioco rompicapo con dozzine di livelli impegnativi in ​​cui il tuo ingegno e la tua creatività vengono messi alla prova. Studia attentamente l'immagine che ti viene data, e scegli le 3 figure che meglio la semplificano. Qual è la prima cosa che mi viene in mente? Quali oggetti potresti usare in quella situazione? Mostra la tua abilità nel creare associazioni visive e dimostra quanto sei intelligente! Usa il cursore del mouse o il dito per trascinare l'oggetto selezionato sui numeri. Pick Up Associations è stato creato da Sakkat Studio. Hanno molti altri giochi di pensiero e gestione su Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e Discesa

Sito web:poki.com

