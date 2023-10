Cat's Party è un gioco di abilità basato sulla fisica in cui sei un gatto da solo nella città oscura che cerca di farsi strada verso la sicurezza di altri compagni felini. C'è una festa dei gatti sul tetto e il tuo compito è raggiungerla. Trascina e rilascia il cursore o il dito per far volare il gatto. Aggrappati ai davanzali, alle piattaforme, ai tubi e praticamente a tutto ciò a cui puoi aggrapparti e salta più in alto! Fai attenzione perché raggiungere la cima non è una passeggiata: dovrai affrontare ostacoli mobili, piattaforme che scompaiono e umani ostili che ti spingeranno giù dal balcone. Assicurati di raccogliere i pezzi di cibo sparsi in giro in modo da poter acquistare delle fantastiche pelli per il tuo gatto! Condividi Cat's Party con i tuoi amici e mantieni viva la festa! Trascina e rilascia il cursore o il dito per far volare il gatto. Raggiungi la festa in terrazza in alto senza cadere. Cat's Party è stato creato da Sakkat Studio. Hanno molti altri giochi di pensiero e gestione su Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e Descent Puoi giocare a Cat's Party gratuitamente su Poki. Cat's Party può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

