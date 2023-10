Noob Hook è un gioco di abilità basato sulla fisica con un'estetica a blocchi. Il tuo obiettivo è raggiungere il traguardo tutto intero, senza colpire ostacoli o cadere in trappole. Trascina e rilascia il cursore o il dito per sparare al rampino e lanciarti in avanti. Oscilla dal blocco a cui sei appeso e lancia il gancio al blocco successivo. Risciacqua e ripeti finché non vedi la destinazione a scacchi. Prova a raccogliere quante più monete possibile in modo da poter sbloccare nuove e fantastiche skin per il tuo personaggio. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici in modo da poter scoprire chi può finire il gioco più velocemente ed essere il campione! Trascina e rilascia il cursore o il dito per far volare il personaggio in avanti. Raggiungi il traguardo senza colpire ostacoli per superare con successo il livello. Noob Hook è stato creato da Vanorium. Gioca agli altri giochi puzzle platform su Poki: Noob Archer e Noob Drive. Puoi giocare a Noob Hook gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Noob Hook sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

