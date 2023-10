Super Falling Fred è un gioco web online gratuito e l'ultima versione della "Serie Fred" creata da Dedalord. Giochi a questo gioco cercando di cadere il più a lungo possibile cercando di evitare di colpire tutti gli oggetti che ti vengono incontro. Schivando gli ostacoli usando la tastiera guadagni punti nel tempo. Proprio come in Running Fred, ci sono infinite ricompense da guadagnare man mano che cadi. Come si gioca? Puoi muovere il tuo personaggio utilizzando i tasti freccia sulla tastiera per evitare gli ostacoli. Soprattutto evita di colpire il cranio del tuo personaggio. Raccogliendo monete durante la caduta puoi acquistare potenziamenti speciali o abilitare nuovi personaggi. Quali personaggi sono disponibili?- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outragious B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaEsistono dei cheat code? Non siamo a conoscenza di alcun cheat code. Se conosci un cheat code, inviaci un messaggio da condividere qui.Chi ha creato Super Falling Fred?Dedalord è il creatore di Super Falling Fred, che fa parte della più ampia serie Fred. Hanno anche creato Running Fred e Skiing Fred! I creatori risiedono in Argentina, Sud America.

