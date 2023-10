Super MX - Last Season è un gioco di corse automobilistiche in 3D in cui gareggi contro altri 8 piloti MX su diverse piste sterrate! Ci sono tantissime diverse opzioni di personalizzazione. Dai caschi alle biciclette, sali la scala e guadagna soldi per ottenere attrezzature più interessanti! Se non senti lo spirito competitivo, puoi anche fare un giro libero e vedere quali acrobazie puoi fare. Riuscirai a diventare il pilota MX definitivo? Usa WASD o i tasti freccia per muoverti, premi la barra spaziatrice per rigenerarti. Super MX: Last Season è stato creato da Barnzmu. Dai un'occhiata ad alcuni dei loro altri giochi casual su Poki: , Super MX - The Champion e Super Star Car!

Sito web:poki.com

