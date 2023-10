QWOP è un gioco di abilità in cui devi controllare il movimento delle gambe dell'atleta per far avanzare il personaggio cercando di evitare di cadere. Devi fare tutto questo usando solo i tasti Q, W, O e P! I tasti Q e W azionano ciascuno una delle cosce del corridore, mentre i tasti O e P agiscono sui polpacci del corridore. Il tasto Q spinge la coscia destra del corridore in avanti e la coscia sinistra all'indietro, e anche il tasto W influenza le cosce e fa il contrario. I tasti O e P funzionano allo stesso modo dei tasti Q e W, ma con i polpacci del corridore. L'effettiva quantità di movimento di un'articolazione è influenzata dalla resistenza dovuta alle forze di gravità e inerzia poste su di essa. L'unica persona con cui devi competere sei te stesso in QWOP. Hai la perseveranza per sentirti un vincitore? Vai avanti e gioca e condividi il tuo punteggio con i tuoi amici mentre ci sei. Assicurati di controllare il sequel GIRP di QWOP su Poki! Controlla il movimento delle gambe dell'atleta per far avanzare il personaggio mentre cerchi di evitare di cadere usando solo i tasti Q, W, O e P. QWOP è stato creato da Bennett Foddy. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket e Pole Riders

Sito web:poki.com

