Stickman Escape è un gioco puzzle platform in cui controlli due amici stickman che cercano di fuggire dalla struttura in cui sono rinchiusi. Tutto quello che devi fare è controllare la persona blu e raccogliere la chiave blu, e prendere il controllo della persona rossa e prendere quella rossa chiave. Semplice, vero? Beh, è ​​più difficile di quanto pensi. Ci sono guardie di sicurezza, telecamere, droni, laser, vasche di acido in cui puoi cadere e molto altro ancora. Ci sono anche altri prigionieri che puoi salvare e di cui sbloccare i costumi. In effetti, puoi sbloccare una moltitudine di skin e accessori per mantenere il gioco fresco. Non dimenticare di visitare la Ruota della Fortuna per guadagnare denaro gratis già che ci sei. Sappiamo che hai l'abilità necessaria per scappare. Vai! Muoviti - WASD o tasti frecciaInteragisci/Usa - GCambia personaggio - FZoom indietro - ZPausa - ESCStickman Escape è stato creato da PEGASUS. Gioca all'altro loro gioco su Poki: Stickman Go! Puoi giocare a Stickman Escape gratuitamente su Poki. Stickman Escape può essere giocato sul tuo computer.

Sito web:poki.com

