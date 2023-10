Stickman Fighter: Epic Battle 2 è un gioco di combattimento stickman in cui scateni la tua rabbia contro ondate di stickman nemici. Questo gioco è un gioco basato su livelli in cui i tuoi nemici diventano sempre più forti. Tuttavia, meglio combatti, più forte diventerai perché potrai acquistare e potenziare le armi che riceverai nel gioco. Assicurati di avere il tempismo corretto. Combatti nell'arena per diventare lo stickman vittorioso. Gioca gratuitamente a Stickman Fighter: Epic Battle 2 su Poki nel tuo browser su desktop o dispositivo mobile. Controlli: Premi a sinistra - Freccia sinistra / APremi destra - Freccia destra / D Informazioni sul creatore: Stickman Fighter: Epic Battle 2 è stato creato da Playtouch. Sono anche i creatori degli altri giochi Stickman Army e Stickman Fighter. Non dimenticare di giocare a Stickman Fighter: Epic Battle poiché è il prequel di questo gioco!

