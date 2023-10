Stickman Army: The Defenders è un fantastico gioco strategico di stickman. Decidi dove posizionare il tuo esercito in modo da poter combattere l'esercito nemico e proteggere la Casa Bianca a tutti i costi! Puoi posizionare uomini armati in diverse posizioni per abbattere il nemico, ma puoi anche richiedere supporto aereo per ottenere rifornimenti extra. Stickman Army: The Defenders è un gioco di battaglia HTML5 a cui puoi giocare gratuitamente su Poki nel tuo browser. Controlli: Usa il mouse per navigare nel gioco Informazioni sul creatore: Stickman Army: The Defenders è stato creato da Playtouch. Sono anche i creatori degli altri giochi Stickman Army e Stickman Fighter.

Sito web:poki.com

