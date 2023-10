Stickman Army: Team Battle è un gioco di combattimento stickman creato da Playtouch. Questo gioco stickman è un fantastico gioco a turni in cui ad ogni turno puoi scegliere di aumentare le dimensioni del tuo esercito, migliorare le abilità dei tuoi attuali combattenti o utilizzare strumenti extra per sconfiggere i tuoi stickman nemici. Combatti contro un esercito nemico di stickman e cerca di eliminare il loro leader. Più eserciti sconfiggi, più esperti diventeranno i tuoi omini stilizzati e più forti diventeranno i tuoi nemici. Completa il gioco distruggendo tutti gli eserciti del nemico.Stickman Army: Team Battle è un gioco HTML5 a cui puoi giocare su Poki sia sul tuo desktop che sul tuo dispositivo mobile nel tuo browser gratuitamente. Controlli: Stickman Army: Team Battle è un gioco a turni. Quando è il tuo turno: - Usa il mouse per selezionare se vuoi 1) Aumenta il tuo esercito 2) Migliora le sue abilità/armi 3) Usa un'arma speciale - Premi il pulsante rosso per avviare lo spinner e premilo di nuovo per fermarti, in modo da poter vedi quale aggiornamento ottieni. Informazioni sul creatore: Stickman Army: Team Battle è stato creato da Playtouch. Sono anche i creatori degli altri giochi Stickman Army e Stickman Fighter.

