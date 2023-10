Stickman Hook è un gioco di abilità in cui giochi nei panni di uno stickman oscillante attraverso centinaia di livelli avvincenti. Questo divertente e colorato gioco stickman offre oltre 100 livelli avvincenti. Sblocca personaggi unici lungo il percorso per cambiare le cose mentre fai swing. Presta attenzione all'angolo e alla direzione del tuo swing per arrivare al traguardo! Riesci a controllare il tuo swing? Molti altri giochi Stickman sono stati creati grazie alla popolarità del genere. Per esempio. Stickman Fighter: Epic Battle e Stickman Army: Team Battle. Ci sono 100 livelli da giocare in Stickman Hook online. Stickman Hook è creato da Madbox, una società di sviluppo di giochi con sede in Francia. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Idle Ants e Parkour Race

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Stickman Hook. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.