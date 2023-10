Zen Blocks è un puzzle game in cui impila blocchi di diversi materiali e forme per creare bellissime forme. Ogni livello contiene una serie di blocchi che devono essere impilati in modo da rimanere fermi per tre secondi. Non esiste un modo giusto per impilare questi blocchi, quindi sentiti libero di giocare sul sicuro o di correre dei rischi se ti senti avventuroso. Usa le regole della fisica a tuo vantaggio e non lasciare che nessun pezzo cada nell'acqua, perché ti costerà una vita. Ma non preoccuparti, puoi sempre riprodurlo e provare diverse tecniche! Come il suo nome, Zen Blocks offre un'esperienza di gioco rilassante e senza stress. Tieni premuto il cursore del mouse (tocca e tieni premuto sui dispositivi touch) per afferrare un blocco e rilascia per rilasciare il blocco. Zen Blocks è creato da Madbox, uno sviluppo di giochi studio con sede in Francia. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Stickman Hook, Parkour Race e Idle AntsZen Blocks sono giocabili gratuitamente sia sul desktop che sul telefono cellulare su Poki.

Sito web:poki.com

