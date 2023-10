Sausage Flip è un gioco arcade in cui puoi provare la sfida unica di lanciare una salsiccia con gli occhi finti. Si gioca trascinando il dito o il mouse all'indietro per mirare e rilasciandolo per sparare alla salsiccia. Ma attenzione: il gioco non è così semplice come sembra. Devi raggiungere il traguardo senza cadere dalla piattaforma piena di oggetti sorprendenti ma spesso insidiosi come auto a razzo, blocchi morbidi, aggeggi rotanti e molto altro! Mentre continui a giocare, sbloccherai tante fantastiche skin e costumi per modellare la tua salsiccia come preferisci. Non dimenticare di condividere il gioco con i tuoi amici e mostrare a tutti chi è il migliore! Trascina il dito o il mouse all'indietro per mirare, rilascia per sparare. Sausage Flip è stato creato da Madbox. Hanno altri giochi di abilità leggendari su Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants e Zen Blocks. Puoi giocare a Sausage Flip gratuitamente su Poki. Sausage Flip è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

