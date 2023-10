Flip Runner è un gioco di parkour in cui puoi fare corse di parkour sopra le cime degli edifici. Fatti strada dall'alto verso l'alto eseguendo salti mortali in avanti o all'indietro e completa tutti i 39 livelli per diventare il capo parkour runner definitivo. Guadagna denaro per sbloccare nuovi personaggi o allena il tuo personaggio attuale per diventare il miglior Flip Runner! In Flip Runner sei un corridore di parkour. Ti trovi sul bordo degli edifici. Per prima cosa dovrai mirare dove vuoi saltare. Quando la freccia si trova nella posizione desiderata, fare clic. Mentre sei a mezz'aria, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per girare finché i tuoi piedi non puntano verso il pavimento, quindi rilascia nuovamente il pulsante del mouse. Flip Runner è stato creato da Motionvolt Games. In passato hanno anche creato i popolarissimi Flip Master e Flip Diver. Ultimamente hanno rilasciato anche Backflipper.

Sito web:poki.com

