Cyberpunk Ninja Runner è un gioco di corsa di parkour 3D creato da Flying Sheep. Corri, salta e sfreccia sugli edifici in stile cyberpunk intorno a te per raggiungere la fine del livello! Puoi accelerare eseguendo figure e mosse eleganti per andare più veloce! Corri dentro! Muovi a sinistra - Tasto freccia A o sinistra Muovi a destra - Tasto freccia D o destraCyberpunk Ninja Runner è stato creato da Flying Sheep.

