Final Ninja è un gioco platform d'azione creato da Nitrome. Sei Takeshi, un disertore che una volta era un guerriero, e stai cercando di fuggire dalla tua vecchia vita e trovare la pace. Il tuo ex capo Akuma ti sta dando la caccia e sta cercando di eliminarti. Usa la tua corda ninja e la tua agilità per abbattere il tuo ex capo! Impara i rudimenti e padroneggia le tue abilità ninja nei 20 livelli offerti da Final Ninja. Salta, corri, muoviti furtivamente, usa shuriken, ganci e molto altro! Sei pronto per la tua missione finale, Final Ninja? Muovi - A/D o tasti freccia sinistra/destra Stealth - tasto freccia S o giù Salta - tasto freccia W o su Usa il gancio - (tieni premuto) il pulsante sinistro del mouse o il dito Final Ninja è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Caos della Caverna, Ammutinamento, Skywire, Tiro Doppio, Soggetto Test Verde e Soggetto Test Blu

Sito web:poki.com

